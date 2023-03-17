İstanbul'da yağış etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:35

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:48

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur trafiği de beraberinde getirdi.

İşlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı.

Maltepe E-5 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

Sabahın ilk saatlerinde İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak belirlenirken şu anda 65'e indiği görüldü.