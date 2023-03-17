İstanbul'da yağış etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe E-5 karayolunda da trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine ulaştı.
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur trafiği de beraberinde getirdi.
İşlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı.
Maltepe E-5 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.
Sabahın ilk saatlerinde İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak belirlenirken şu anda 65'e indiği görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü YSK itirafı doğru mu?
- Bolu'da şiddetli deprem!
- Muharrem İnce kararını açıkladı
- İşte sahte diploma skandalının perde arkası...
- Mersin açıklarında korkutan deprem
- İstanbul'da da hissedildi: Depreme ilişkin ilk yorum
- Erdoğan o ismi ekonominin başına getirecek
- Erdoğan'ın planı deşifre oldu
- Prof. Dr. Ercan'dan Mersin'deki depreme ilişkin açıklama
- Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması