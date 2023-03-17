İstanbul'da yağış etkisi: Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı

İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Maltepe E-5 karayolunda da trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine ulaştı.

İHA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:35
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İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur trafiği de beraberinde getirdi.

İşlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı. 

Maltepe E-5 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

Sabahın ilk saatlerinde İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak belirlenirken şu anda 65'e indiği görüldü.


İstanbul Trafik şiddetli yağış

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