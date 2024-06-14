İstanbul'da yağmur etkili oldu: İstiklal Caddesi'nde yurttaşlar zor anlar yaşadı

Mega kent İstanbul'da akşam saatlerine doğru yağmur etkili oldu. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

İHA
Yayınlanma: 14.06.2024 - 20:40
İstanbul'da yağmur etkili oldu: İstiklal Caddesi'nde yurttaşlar zor anlar yaşadı
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Son günlerde kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul'da akşam saatlerine doğru yağmur bastırdı.

Mega kentin en işlek noktalarından olan Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

ŞEMSİYE İLE KORUNDULAR

Kimisi metro ve otobüs duraklarına sığınırken; kimisi ise kıyafetiyle çantasıyla kafasını kapatarak ıslanmamaya çalıştı.

Yağmur şemsiye satan esnafa yaradı. Bazı yurttaşların yağmurdan korunmak için şemsiye aldıkları görüldü.


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