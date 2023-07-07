Son dakika... AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı: Saat verildi!

Son dakika haberi... AKOM İstanbul'da, bu geceden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıklarken, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı yurttaşları tedbirli olmaları için uyardı.

DHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:14
Son dakika... AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı: Saat verildi!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile 25 derece civarına gerileyeceğini bildirdi.

SAAT VEREREK UYARDILAR

Bu geceden itibaren İstanbul ve ülkemizin kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve gök gürültülü yağışlı havanın etkisi altına girdiğini belirten AKOM, cumartesi öğle saatlerine kadar özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı yurttaşlar, tedbirli olmaları konusunda uyardı. 

AKOM verilerine göre yapılan açıklamada; bu gece 23.00 civarında başlaması beklenen yağışların, 8 Temmuz Cumartesi öğle saatlerine kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, ağırlıklı olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde yağması beklendiği ifade edildi.

Özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde; Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile cumartesi akşam saatlerine kadar devam edecek yağışların, daha sonra gücünü kaybedeceği tahmin edildiği, mevsim nedeniyle sıcak ve nemli hava ile kuzeyin serin havasının İstanbul üzerinde karşılaşmasının, kararsız hava koşulları oluşturabileceği de belirtildi.

Öte yandan İBB Ekiplerinin yağış öncesinde çöp, baca ve mazgal temizliğini tamamladıkları ifade edilirken olumsuz hava koşullarına karşı ilgili tüm birimlerin yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçtiği belirtildi.


 


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