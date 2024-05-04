İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yenikapı miting alanında yarın Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenecek Mevlidi Nebi programı nedeniyle saat 09.00’dan itibaren kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 23:56
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yarın Yenikapı miting alanında Peygamber Sevdalıları Platformu organizesinde düzenlenecek Mevlidi Nebi programı nedeniyle saat 09.00’dan program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

Buna göre kapatılacak yollar şöyle:

"Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Namık Kemal Varyant, Şehit Vefa Kara Kurdu Üst Geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı miting alanı arası yanyol (Yenikapı Etkinlik Alanı iç yolu), Mahramacı Sokak, İnkılap Caddesi, Küçük Langa Caddesi, Küçük Langa Aralığı Caddesi, Langa Bostanları Sokak, Yenikapı Marmaray’a çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, Kennedy Caddesi olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ'TA ETKİNLİK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta düzenlecek olan 'Wing For Life Run 2024' etkinliği kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Saat 12.00-17.00 arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında Muallim Naci Caddesi ile Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişiminden Bebek istikametine çift yönlü, Kuruçeşme Caddesi çift yönlü, Bebek Arnavutköy Caddesi'nden Arnavutköy ışıklarına kadar ve Cevdetpaşa Caddesi ile İnşirah Caddesi kesişiminden Arnavutköy istikameti trafiğe kapatılacak. Trafik akışı alternatif güzergahlar olarak belirlenen Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Kuruçeşme Çağrı Sokak, Yeşilpınar Sokak, Arnavutköy Dere Sokak, Bebek Hamam Sokak üzerine yönlendirilecek" denildi.


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