Polis ablukası altındaydı... Bozdoğan Kemeri trafiğe açıldı

İstanbul Valiliği'nin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatılmıştı. Bu kapsamda Saraçhaneden Taksim Meydanı istikametinde bulunan Bozdoğan Kemeri'nin çevresine ise polis ekipleri adeta yığınak yaptı.