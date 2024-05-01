Polis ablukası altındaydı... Bozdoğan Kemeri trafiğe açıldı
Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs dolayısıyla polis ekipleri tarafından çevresi kapatılan Bozdoğan Kemeri araç ve yaya trafiğine açıldı.
1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı.
İstanbul Valiliği'nin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatılmıştı. Bu kapsamda Saraçhaneden Taksim Meydanı istikametinde bulunan Bozdoğan Kemeri'nin çevresine ise polis ekipleri adeta yığınak yaptı.
TOMA ve bariyerlerle yol kesilirken çevresine ise çok sayıda çevik kuvvet polisi yerleştirildi.
BOZDOĞAN KEMERİ ÇEVRESİ ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI
İstanbul Valiliği'nin saat 16.00 sıralarında yaptığı açıklamayla 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde trafiğe kapatılan yollar açıldı. Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Bozdoğan Kemeri çevresinde polis ekipleri tarafından alınan önlemler ise kaldırılarak araç ve yaya trafiğine açıldı.
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