İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: 5 kişi tutuklandı
İstanbul'da yasadışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından Bağcılar ve Bahçelievler'de belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise 10 telefon, 12 sim kartı, 4 SSD kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: #İstanbul #bahis #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Önümüzdeki 72 saat önemli, bir baba olarak...'
- 'Erken seçim' anketinde çarpıcı sonuç
- CHP'den Oğuz Kaan Salıcı'ya sert yanıt
- 'Polisler Türk bayrağını yerinden çıkardı'
- Kayyum ihaleyi iptal etti!
- 'Kurultay haktır, Genel Başkan padişah değildir'
- Adedi 350 bin TL'yi buluyor... Evinizden çıkabilir!
- Narin'in köyündeki imam açığa alındı
- AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem!
- Serdar Çekiç’i öldüren Hasan Saytal cezaevinde isim deği