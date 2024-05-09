İstanbul’da yatay mimari ısrarı devam ediyor, 19 katlı projeye izin verildi

Yayınlanma: 09.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2024 - 04:00

İçerisinde alışveriş merkezi ve Türkiye çapında hizmet veren zincir market bulunan alandaki projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onay verdi. Bu onayla birlikte Kalyoncular, 462 bin 796 metrekarelik alanda site yapımına başlayacak.

1427 KONUT OLACAK

Alanda yapılacak olan “Kozyatağı Karma Toplu Konut Projesi” kapsamında yapılacak olan 10 blok da 19 katlı olacak. 9 milyar 857 milyon TL harcanacak projeyle birlikte 78 metre uzunluğundaki gökdelenlerde 1427 konut olacak. Ayrıca 385 ticari alan da inşa edilecek. İnşaat aşamasında 1600 personelin çalışması beklenen projenin 2027’de tamamlanması bekleniyor.

Proje aynı zamanda Ataşehir Meyve Sebze Hali’nin de hemen yanında bulunuyor. Halin Tuzla’ya taşınacak olması da bölgedeki yapılaşmanın artacağına bir işaret olmasını akıllara getiriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “İstanbul’a ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum” ifadesini kullanmıştı.

