İstanbul'da yeni bir ilçe kuruluyor: 20 mahalle birleştirilecek!

Yayınlanma: 11.01.2025 - 10:02

Güncelleme: 11.01.2025 - 10:02

Türkiye'nin 39 ilçe ile en büyük şehri olan İstanbul'da, yeni bir ilçe kurulacağı iddia edildi.

Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu'nun haberine göre; Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsültan ilçelerinde bulunan yaklaşık 20 mahallenin birleştirilmesi ile yeni bir mahalle kurulacak. Yeni ilçenin adının ise, Levent olacağı belirtildi.

HANGİ MAHALLELER BİRLEŞTİRİLECEK?

Sarıyer ilçesi İstinye Bayırı'ndaki Katar Caddesi'nin (İstinye Park'ın karşısında kalan) sınır olacağı iddia edildi. Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur, Ayazağa olmak üzere 8 mahallenin, Sarıyer'den alınarak Levent'e bağlanacağı belirtildi.

Beşiktaş ilçesinin Sarıyer sınırına yakın bölgelerindeki Konaklar, Akatlar, Etiler, Levent mahallelerinin ve Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye'nin (bir kısmı), yeni ilçeye bağlanacağı öne sürüldü.

Eyüpsultan ilçesinde Kemerburgaz ile 5. Levent mahallelerinin de Levent ilçesine bağlanacağı, Göktürk Mahallesi konusunda ise henüz durumun belirsizliğini koruduğu belirtildi.