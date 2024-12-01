İstanbul'da 'yılbaşı öncesi' denetimi: 149 litre sahte içki ele geçirildi

Yayınlanma: 01.12.2024 - 10:34

Güncelleme: 01.12.2024 - 10:37

İstanbul’da geçen haftalarda 15 kişi sahte içkiden zehirlendikleri şüphesi ile hastanelere kaldırılmış, 7 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Sahte alkolden ölüm vakalarının artması üzerine denetimleri sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birbiri ardına operasyonlar düzenledi.

18 ŞİŞE İLE 149 LİTRE BANDROLSÜZ SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde farklı ebatlardaki 18 şişe ile 149 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde sahte alkol ele geçirilen iki ayrı işletmenin sorumlusu olduğu tespit edilen I.I.P. ve B.S. isimli şüpheliler, gözaltına alındı.

Operasyonlara devam eden polis ekipleri, 28 Kasım tarihinde bir kişinin içkiden zehirlenmesine ilişkin olayı incelemeye aldı. Şahsın 22 Kasım’da Fatih Kalenderhane Mahallesi’ndeki bir cadde üzerinde siyah bir minibüsten alkol aldığı ve daha sonra bu alkolden zehirlendiği belirlendi.

GÖZALTILAR VAR

Bahsedilen aracı takibe alan polis ekipleri, kısa süre içerisinde kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada 2 adet 1 buçuk litre ve 2 adet 0.75 litre şişe içerisinde sahte içki ele geçirildi. Araçta bulunan E.C., M.R. ve A.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yine Fatih Aksaray’da sahte alkol 3 kişinin sahte içkiden zehirlendiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, Küçük Langa Caddesi’nde sahte içki satan iş yerini bastı. Operasyonda B.S. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.