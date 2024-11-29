Bakan Yerlikaya'dan 'Parada Sahtecilik' açıklaması: Tutuklamalar var!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 19:01

Güncelleme: 29.11.2024 - 19:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'sahte dolar' krizinin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, 'Parada Sahtecilik' suçlarına ilişkin yapılan operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

"2 MATBAA DEŞİFRE EDİLDİ"

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2024 yılının ilk 10 ayında 'Parada Sahtecilik' suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda; 104 şüpheli tutuklandı. 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan Operasyonlar sonucu:

1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 Euro değerinde sahte para ele geçirildi.

Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 adet matbaa deşifre edildi.

'Parada Sahtecilik' suçuna yönelik operasyonlarımız devam ediyor"