İstanbul’da yılbaşı tedbirleri

Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:59

Güncelleme: 31.12.2024 - 09:59

İstanbul Valiliği, 2025 yılını karşılamaya hazırlanan kentte, güvenlik ve kamu hizmetleriyle ilgili alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. 31 Aralık Salı günü, İstanbul genelinde güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden toplam 60 bin 68 personelin görev yapacağı belirtildi. Yoğun bölgelerde denetimlerin artırılacağı ifade edildi.

Valilik, 31 Aralık Salı günü saat 08.00’den 1 Ocak Çarşamba günü saat 08.00’e kadar, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığını duyurdu.