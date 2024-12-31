İstanbul’da yılbaşı tedbirleri

İstanbul Valiliği, için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden oluşan 60 bin 68 personelin yılbaşında görev yapacağını açıkladı. Kentin yoğun bölgelerinde sıkı tedbirler alınırken, ağır tonajlı araçların merkezi ilçelere girişi kısıtlandı.

İstanbul’da yılbaşı tedbirleri
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:59

İstanbul Valiliği, 2025 yılını karşılamaya hazırlanan kentte, güvenlik ve kamu hizmetleriyle ilgili alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. 31 Aralık Salı günü, İstanbul genelinde güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden toplam 60 bin 68 personelin görev yapacağı belirtildi. Yoğun bölgelerde denetimlerin artırılacağı ifade edildi.

 

Valilik, 31 Aralık Salı günü saat 08.00’den 1 Ocak Çarşamba günü saat 08.00’e kadar, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığını duyurdu.


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