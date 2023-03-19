İstanbul’da yoğun 'sis' etkili oldu
İstanbul’da akşam yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Yoğun sis boğazda görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta gözden kayboldu.
İstanbul’da gece yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Sisin etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi.
Boğazdaki yoğun sis Kandilli ve Kuleli sahilinden görüntülendi.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Diğer yandan TEM Otoyolu’nda da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler kontrollü olarak seyretti.
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