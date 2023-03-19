İstanbul’da yoğun 'sis' etkili oldu

İstanbul’da akşam yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Yoğun sis boğazda görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta gözden kayboldu.

İHA
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 08:19
İstanbul’da yoğun 'sis' etkili oldu
Abone Ol google-news

İstanbul’da gece yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Sisin etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi.

Boğazdaki yoğun sis Kandilli ve Kuleli sahilinden görüntülendi.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Diğer yandan TEM Otoyolu’nda da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler kontrollü olarak seyretti.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoğun sis Sis

İlgili Haberler

Demokratik Sistem

Demokratik Sistem
Bakan Çavuşoğlu, Erdoğan ve Sisi'nin bir araya geleceğini duyurdu

Bakan Çavuşoğlu, Erdoğan ve Sisi'nin bir araya geleceğini duyurdu
Rachid Ghezzal, 5 ay sonra asistle döndü

Rachid Ghezzal, 5 ay sonra asistle döndü

En Çok Okunan Haberler