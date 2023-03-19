İstanbul’da yoğun 'sis' etkili oldu

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 08:19

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 08:19

İstanbul’da gece yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Sisin etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi.

Boğazdaki yoğun sis Kandilli ve Kuleli sahilinden görüntülendi.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Diğer yandan TEM Otoyolu’nda da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler kontrollü olarak seyretti.