Bakan Çavuşoğlu, Erdoğan ve Sisi'nin bir araya geleceğini duyurdu

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 13:24

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 14:54

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti.

Çavuşoğlu ve Şukri, ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Mısır'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. En kısa süre içerisinde kardeşim Şükri'yi de Türkiye'de bir kere daha misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağım. Depremden sonra bize verdikleri destek için Mısır hükümetine ve kardeş Mısır halkına teşekkür etmek istiyorum. Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'ye Mısır'dan ciddi ölçüde insani yardım geldi."

"Şimdi ilişkilerimizde somut adımlar atıyor olmaktan en çok heralde ikimiz memnunuz. Mısır ile ikili ilişkilerimizi geliştirirken, sadece her iki ülkenin yararına ne yapılabilir diye konuşmuyoruz, aynı zamanda bölgemizin huzuruna yönelik yapılacakları da ele alıyoruz. En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak."

"ERDOĞAN-SİSİ BİR ARAYA GELECEK"

"Diyalog eksikliğinden kaynaklı yanlış anlaşmaları gidereceğiz. Bugün bölgesel konuları da değerlendirdik. Tüm bu alanlarda daha yakın iş birliği içinde olmamız gerekiyor."

"Mısır'daki Türk firmalarının yatırımlarının 2 milyon dolara ulaştığını ve bunun da yaklaşık 100 bin civarında istihdam sağladığını görüyoruz. Biz firmalarımızı daha fazla yatırım için teşvik edeceğiz."

"Seçim süreci başladı. Seçimden hemen sonra sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanı Sisi biraraya geleceklerdir. Onun tarihini liderler kendileri karar verecektir, ancak hazırlığını biz yapacağız. 9 yıllık açığı kapatmak için hızlı ve yakın çalışmamız gerekiyor."

"MISIR HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜLKE"

"İlişkilerimizde bir kopukluk oldu. Bundan sanırım alacağımız dersler de var. Bundan sonraki süreçte görüş ayrılıklarımız da olacaktır. Ne olursa olsun, bu bağlarımızı bir daha koparmamak için de her iki taraf olarak da üzerimize düşeni yapacağız."

"Mısır, hepimiz için önemli bir ülke. Mısır'ın Filistin konusunda oynadığı rolü takdirle karşılaşıyoruz."

Askeri alanda da ikili ilişkileri canlandırmak istediklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Askeri alanda da geçmişte olduğu gibi aslında diplomatik ilişkilerimizin soğuk olduğu yıllarda da gayet düzenli ilişkiler vardı ama canlandırılması gereken konular da var. Mesela bizim Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Mısır’ı Türkiye’de de düzenlenecek 3 tatbikata davet ettiler. Askeri tatbikatlar, bu alanlarda da ortak çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırmamız lazım" diye konuştu.

"ÇOK FAZLA KONUYU ELE ALDIK"

Şukri ise görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Çok fazla konuyu ele almış olduk. Destekleyici bir bakış açısını ortaya koymuş olduk. Nitekim, ortak bir bakış açısı var; Bizim ilişkilerimizin büyükelçilik düzeyine çıkarılması yönünde çalışmalarımız söz konusu. İletişimimizin sürmesini diliyoruz, iş birliğine açığız."

"Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır."