İstanbul'da yolcu ile taksi şoförü arasında 'ücret' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu...

Maltepe’de taksimetre ücretinin fazla tuttuğunu iddia eden yolcu ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sokağa taştı, o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 17:44
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Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde akşam saatlerinde, geçen gün, taksiye binen yolcu, taksi şoförünün yolu uzattığını ve taksimetre ücretinin fazla tuttuğunu iddia ederek ücreti ödemek istemedi.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Araçtan inen yolcu ve şoför sokak ortasında birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga son buldu. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


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