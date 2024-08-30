İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 11:25

Güncelleme: 30.08.2024 - 11:41

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan çelenk törenine katıldı. Anıta resmi kurum ve siyasi partiler çelenklerini bıraktı.

EFE ERCAN YİNE KATILDI

Geçtiğimiz 23 Nisan töreninde İmamoğlu ile selamlaştığı için hedef gösterilen siyahi çocuk Efe Ercan, yine İmamoğlu'nun yanına gelerek törene katıldı.

Törenin görüntüleri, İmamoğlu'nun X hesabından paylaşıldı.