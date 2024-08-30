İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan törene katılarak çelenk bıraktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan çelenk törenine katıldı. Anıta resmi kurum ve siyasi partiler çelenklerini bıraktı.
EFE ERCAN YİNE KATILDI
Geçtiğimiz 23 Nisan töreninde İmamoğlu ile selamlaştığı için hedef gösterilen siyahi çocuk Efe Ercan, yine İmamoğlu'nun yanına gelerek törene katıldı.
Törenin görüntüleri, İmamoğlu'nun X hesabından paylaşıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı resmî çelenk töreni için Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndayız. https://t.co/WaU4I0HPos— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 30, 2024
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