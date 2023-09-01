İstanbul'da yolcuları araçtan indiren taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi
İstanbul'da güzergah konusunda tartıştığı yolcuları araçtan indiren taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi, araç 10 gün trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi sürücüsünün güzergah konusunda tartıştığı yolcuları araçtan indirdiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edildikten sonra yakalanan taksici İ.K'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi gereğince 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.
Taksi de 10 gün süreyle trafikten men edildi.
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