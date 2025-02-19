İstanbul'da yürüyen merdiven faciası: Yaşlı kadının parmakları koptu!

İstanbul Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdiven faciası yaşandı. Yürüyen merdivene ayakları sıkışan yaşlı kadının 3 ayak parmağı koptu.

İstanbul'da yürüyen merdiven faciası: Yaşlı kadının parmakları koptu!
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İHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:16

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda saat 12.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; H.Ç. (69) adlı kadın yürüyen merdivenle metroya indiği sırada ayağı merdivene sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ayağı sıkışan kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğu öğrenildi. H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yürüyen merdiven girişinin kapatıldığı ve ekiplerin bölgede çalışma yaptığı görüldü. Polisin, olay ile ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.

 


Etiketler: #metro #yürüyen merdiven #Pendik #parmak

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