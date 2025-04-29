İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var!
Arnavutköy ilçesinde, arıza yaparak yolda kaldığı iddia edilen TIR, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 6 kişi yaralanırken, inceleme başlatıldığı aktarıldı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Hadımköy Yolu Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında kaza meydana geldi.
İddiaya göre; arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde duran TIR'a seyir halinde olan cip çarptı. Daha sonra arkasından gelen hafif ticari araç ise cipe çarptı. Kaza sonrası 6 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik akışı bir süre durdu.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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