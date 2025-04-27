Elazığ'da yolcu midibüsü devrildi: Onlarca yaralı var!
Elazığ-Diyarbakır yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu midibüsü, bariyerleri aşarak yolun karşısına geçip yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Kaza Elazığ-Diyarbakır karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan Diyarbakır’a seyir halinde A.Z. idaresindeki 21 ACN 504 plakalı midibüs, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip yan yattı.
Kazada karşı şeritten bir başka aracın gelmemesi büyük bir facianın önüne geçerken, ilk belirlemelere göre midibüs içerisinde bulunan 25 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlatırken, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek inceleme yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- 'Erdoğan ve yakınları rahat olsun'
- Bilal Erdoğan’dan net yanıt!
- AKP'den 'İmamoğlu' ve 'kayyum' çıkışı
- 'Büyük deprem' için zaman aralığı verdi
- İSKİ Genel Müdürü Başa'ya gözaltı nedeni ortaya çıktı
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı
- Anne kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti
- İmamoğlu'ndan 'birlikte ses verelim' çağrısı!
- 'İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenmeyeceğim'