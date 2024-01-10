İstanbul'daki araç ve motosiklet hırsızlığında yeni gelişme!

İstanbul'da bir haftada 2 araç ve 4 motosikletin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Otoparktaki araçların çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 10.01.2024 - 12:15
İstanbul'daki araç ve motosiklet hırsızlığında yeni gelişme!
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 30 Aralık 2023 ile 6 Ocak tarihleri arasında Fatih'te 2 otomobilin, Zeytinburnu ve Bakırköy'de ise 4 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Fatih'teki bir otoparka gelerek kulübedeki masanın üzerinde bulunan 3 aracın anahtarını aldığını, çalıştırdıkları 2 araçla buradan ayrıldıklarını, üçüncü aracı ise önünde park edilen başka bir araba nedeniyle alamadan gittiklerini belirledi.

17 SUÇ KAYDI VAR!

İncelemelerin devamında kimliği belirlenen şüpheli Ferhat M. (22) polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin Zeytinburnu ve Bakırköy'de de toplam 4 motosikleti çaldığı tespit edildi.

Sorgusunda 17 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada, Fatih'teki otoparkta bulunan iki aracın çalındığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otoparktaki kulübeye giren kapüşonlu birinin masanın üzerindeki araba anahtarlarını alıp dışarı çıkması, yanındaki şahısla demir kapıyı açmaları, sonrasında da 2 araçla buradan ayrılmaları yer alıyor.


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