İki evde hırsızlık yapmıştı... Cezaevi firarisi yakalandı!
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 2 evden hırsızlık yaptığı belirlenen cezaevi firarisi M.U., kaldığı evde çaldığı eşyalarla yakalandı.
Akhisar Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kentte 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin, 'hırsızlık' suçundan kaldığı cezaevinden 2 hafta önce firar eden M.U. (38) olduğunu belirledi. Ekipler, takibe aldıkları M.U.'yu kaldığı metruk evde, çaldığı eşyalarla birlikte yakaladı.
Evdeki aramada laptop, tablet, 2 kol saati, 3 cep telefonu, el feneri ve bisiklet ele geçirildi.
19 ayrı dosyadan 25 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.U., sevk edildiği adliyede tutuklanıp Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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