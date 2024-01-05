İki evde hırsızlık yapmıştı... Cezaevi firarisi yakalandı!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 17:55

Güncelleme: 05.01.2024 - 17:55

Akhisar Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kentte 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin, 'hırsızlık' suçundan kaldığı cezaevinden 2 hafta önce firar eden M.U. (38) olduğunu belirledi. Ekipler, takibe aldıkları M.U.'yu kaldığı metruk evde, çaldığı eşyalarla birlikte yakaladı.

Evdeki aramada laptop, tablet, 2 kol saati, 3 cep telefonu, el feneri ve bisiklet ele geçirildi.

19 ayrı dosyadan 25 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.U., sevk edildiği adliyede tutuklanıp Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.