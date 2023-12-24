Adıyaman'da hırsızlık operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:33
Adıyaman'da hırsızlık operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki K6 konteyner kentte klimaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda eşkalini belirledikleri şüpheliler E.S, M.F. ile A.V'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.


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