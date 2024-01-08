Eski askeri hastaneden hırsızlık: Şüpheli tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesindeki eski askeri hastaneden hırsızlık yapan Ömer Alasulu (37), tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 19:10
Eski askeri hastaneden hırsızlık: Şüpheli tutuklandı
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Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy Mahallesi’ndeki Esentepe Kışlası’nda iddiaya göre, daha önce kapatılan askeri hastaneye giren Ömer Alasulu, buradaki 31 oksijen tüpü parçası, 6 musluk bataryası ve 1 tornavidayı çaldı.

Alasulu, kaçmak isterken askerler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 


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