İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 88,59 oldu
İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 88,59 olarak ölçüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, son dönemdeki yağmur ve kar yağışlarının ardından yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi geçen hafta geriledi.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla yüzde 88,59'a düştü.
Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 76,99, Büyükçekmece'de yüzde 94,45, Darlık'ta yüzde 100, Elmalı'da yüzde 96,35, Istrancalar'da yüzde 100, Kazandere'de yüzde 100, Ömerli'de yüzde 90,52, Pabuçdere'de yüzde 93,96, Sazlıdere'de yüzde 63,96, Terkos'ta ise yüzde 84,69 olarak kaydedildi.
METREKAREYE 300 KİLO
Söz konusu verilere göre bu yıl 3 Nisan'a kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekareye 300,12 kilogram olarak ölçüldü.
Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 769,54 milyon metreküp seviyesine yükseldi.
İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 2 milyon 995 bin metreküp oldu.
Melen ve Yeşilçay'dan şu ana kadar alınan su miktarı 65,31 milyon metreküp olarak gerçekleşti.
İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden 2022'de şehre verilen toplam su miktarı 262,85 milyon metreküp olarak belirlendi.
SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI
İSKİ istatistiklerine göre, yıllara göre "3 Nisan" tarihli baraj doluluk oranları, 2012'de yüzde 92,48, 2013'te yüzde 90,94, 2014'te yüzde 34,5, 2015'te yüzde 94,73, 2016'da yüzde 87,55, 2017'de yüzde 88,74, 2018'de yüzde 90,99, 2019'da yüzde 93,51, 2020'de yüzde 65,13, 2021'de ise 73,66 olarak kayda geçti.
İlgili Haberler
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- Kütahya ve Eskişehir'in su kaynağı Porsuk Barajı'nda seviye artıyor
- Seçim Kanunu Teklifi'nin birinci bölümü TBMM'de kabul edildi: Seçim barajı düştü
Video Haberler
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
- Arnavutköy'de çatı yangını
- Üsküdar'da silahlı saldırı: Kasığından yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Ukrayna, Rus ordusunun kaybını açıkladı
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Ukrayna'da sokaklar yanmış tanklar ve cesetlerle dolu
- Yağışlar İstanbul barajlarına yaradı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- 'Elektriğim suyum eksik, işin içinden çıkamıyorum'
- Tarihi bölgede 'fırtına' sessizliği
- Çolak ve Arıcan, Azerbaycan'dan madalyalarla döndü
- Zabıtalar, dilencilik yapan kişiyi yerlerde sürükledi
- Sahurda ocakta unutulan yemekten yangın çıktı