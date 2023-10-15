İstanbul'daki Filistin'e destek mitinginde Grup Yorum şarkısı çalındı
İsrail-Filistin geriliminin 9'uncu gününde Saadet, Gelecek ve HÜDA PAR'ın, Maltepe'de ortak düzenlediği Filistin'e destek mitinginde Necmettin Erbakan'ın sözleri eşliğinde Grup Yorum'un "Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor" parçası çalındı.
Hamas militanlarının başlattığı saldırı sonrası İsrail-Filistin hattında çatışmalar devam ederken can kayıpları günden güne artıyor.
Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) de bugün İstanbul Maltepe’de “Özgür Filistin” mitingi düzenledi.
Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı mitingde katılımcılar, "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.
Miting devam ederken "Milli Görüş" lideri Necmettin Erbakan'ın sözleri eşliğinde Grup Yorum'un "Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor" parçası da çalındı.
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