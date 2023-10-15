İstanbul'da düzenlenen Filistin mitinginde Hamas'a 'selam' gönderildi

İstanbul’da Saadet Partisi, HÜDA PAR ve Gelecek Partisi’nin düzenlediği Filistin Mitingi’nde militan grup Hamas’a selam gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:39
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Saadet Partisi 'nin oganize ettiği Özgür Filistin Mitingi Maltepe Etkinlik Alanında başladı. Miting için binlerce kişi, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı doldurdu. Sanatçıların sahnede okuduğu şiir ve şarkılarla başlayan organizasyon, Filistin'de yaşananlara dair video gösterimleriyle devam etti. Katılımcılar, "Özgür Kudüs" , "Filistin'e selam, direnişe devam" sloganları ve tekbirlerle Filistin' destek verdi.

Mitinge, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu, Gazze Hükümet Temsilcisi Kamal Aboun, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkinlik mesajı sahnede bulunan ekranda yayınlandı.

Üç partinin ortak mitinginde, militan grup Hamas’a selam gönderildi. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.


HÜDA PAR filistin Hamas

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