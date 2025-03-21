İstanbul'daki Irak Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 22:05

Güncelleme: 21.03.2025 - 23:44

İstanbul Şişli Esentepe'de bulunan Irak Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na uzun namlulu silahla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Emniyet'ten gelen bilgiye göre saldırıda yaralanan olmadığı ifade edilirken polislere güvenliği artırmaları ve çelik yelek giyme uyarısı yapıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na bugün akşam saatlerinde silahlı saldırı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır.

Iraklı yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Irak’ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep'teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır. Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."