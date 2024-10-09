İstanbul'daki kadın cinayetlerini öven şahıs tutuklandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde İstanbul'daki kadın cinayetleriyle ilgili övücü paylaşımlar yapan zanlı tutuklandı.

İstanbul'daki kadın cinayetlerini öven şahıs tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 17:52

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gerger İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul'daki kadın cinayetlerinin sosyal medya hesaplarından övücü mahiyetinde paylaşımlar yapılmasına yönelik ilçede çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada "Varlearned" isimli kullanıcı adının U.B.H'ye (17) ait olduğunu belirledi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan tutuklandı.


Etiketler: #kadın cinayetleri #Cinayet #adıyaman

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