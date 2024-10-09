Sibel Can'ın 'kadın cinayetleri' açıklaması tartışma yarattı: 'Benim dışımda hiç kimse güvende değil'

Yayınlanma: 09.10.2024 - 12:50

Güncelleme: 09.10.2024 - 12:54

Semih Çelik tarafından vahşice katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleri gündemdeki yerini korurken, ünlülerin bu konuda yaptığı yorumlar da tartışılıyor. Konu hakkında yaptığı yorumun gündem olduğu sanatçılardan biri de ünlü şarkıcı Sibel Can oldu.

"TELEVİZYON AÇMAK İSTEMİYORUM"

Ünlü şarkıcıya kadın cinayetleri hakkındaki fikirleri sorulunca “Çok acı yani artık televizyon açmak istemiyorum. Bunun bir an önce toparlanması lazım. Adalet gerçekten yerini bulmalı. Çok üzücü, söyleyecek bir şey yok” dedi.

Kadın cinayetlerine tepkisini dile getiren Sibel Can, sonrasında "Siz kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular... İnşallah her şey iyi olsun, inşallah da demek istemiyorum olmalı. Adalet... Yerini... Bulmalı!"

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sibel Can'ın kadın cinayetleri hakkında sorulan soruya verdiği yanıta sosyal medyadan tepki yağdı.