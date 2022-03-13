İstanbul'daki kar yağışında son durum: Çalışmalar sabaha kadar sürdü

İstanbul'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri aralıksız çalıştı. Ekipler, yolların kapanmaması için büyük mücadele verdi.

DHA
13 Mart 2022 Pazar, 06:27
İstanbul'daki kar yağışında son durum: Çalışmalar sabaha kadar sürdü
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Dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü.

Lapa lapa yağan kar, yolları kısa sürede doldururken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için yoğun mücadele verdi.

Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sabah saatlerine kadar sürdü.



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