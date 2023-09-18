İstanbul'dan gelen baba 'masaj salonunu' bastı: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul’da yaşayan bir baba, Malatya’da bir masaj salonunda çalışan eski eşinin 5 yaşındaki oğlunu yanında getirdiği haberini alınca deliye döndü. İstanbul’dan yola çıkan baba çocuğunun taciz edildiği iddiasıyla Malatya’daki masaj salonunu bastı. Camı ve çerçeveyi yerle bir eden şahıs, salonu adeta savaş alanına çevirdi. O anlar kameralara anbean yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:57
Abone Ol google-news

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde geçen günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre bir erkek bir süre önce eşiyle ayrıldı.

Mahkemenin velayeti anneye vermesi üzerine 5 yaşındaki çocuğuyla Malatya’ya geldi. Çocuk ve kadın burada hayatını sürdürürken adamda İstanbul’da yaşamaya devam etti.

Masaj salonunda çalışan eşinin 5 yaşındaki çocuğunu da yanına götürdüğü haberini alan baba, duruma öfkelendi.

MASAJ SALONUNU YERLE BİR ETTİ

Çocuğunun masaj salonunda taciz edildiğini iddia eden baba, İstanbul’dan yola çıkarak Hamidiye Mahallesi’ndeki masaj salonuna geldi.

Baba cam ve çerçevelerini yerle bir ettiği masaj salonuna daldı.

İçeride vurmadık ve kırılmadık yer bırakmayan öfkeli baba, “çocuğum nerede” ve “silahımı getirin” diye bağırdı. Salonu adeta savaş alanına çeviren adam, yeniden dışarıya çıkarak salonu taşladı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.


Malatya masaj salonu masaj

İlgili Haberler

Üç kurumdan ortak proje: Hayat kurtaran masaj

Üç kurumdan ortak proje: Hayat kurtaran masaj
Masaj salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Masaj salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Masaj salonundaki cinayetin şüphelisi yakalandı

Masaj salonundaki cinayetin şüphelisi yakalandı

En Çok Okunan Haberler