İstanbul'dan gelen baba 'masaj salonunu' bastı: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul’da yaşayan bir baba, Malatya’da bir masaj salonunda çalışan eski eşinin 5 yaşındaki oğlunu yanında getirdiği haberini alınca deliye döndü. İstanbul’dan yola çıkan baba çocuğunun taciz edildiği iddiasıyla Malatya’daki masaj salonunu bastı. Camı ve çerçeveyi yerle bir eden şahıs, salonu adeta savaş alanına çevirdi. O anlar kameralara anbean yansıdı.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde geçen günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre bir erkek bir süre önce eşiyle ayrıldı.
Mahkemenin velayeti anneye vermesi üzerine 5 yaşındaki çocuğuyla Malatya’ya geldi. Çocuk ve kadın burada hayatını sürdürürken adamda İstanbul’da yaşamaya devam etti.
Masaj salonunda çalışan eşinin 5 yaşındaki çocuğunu da yanına götürdüğü haberini alan baba, duruma öfkelendi.
MASAJ SALONUNU YERLE BİR ETTİ
Çocuğunun masaj salonunda taciz edildiğini iddia eden baba, İstanbul’dan yola çıkarak Hamidiye Mahallesi’ndeki masaj salonuna geldi.
Baba cam ve çerçevelerini yerle bir ettiği masaj salonuna daldı.
İçeride vurmadık ve kırılmadık yer bırakmayan öfkeli baba, “çocuğum nerede” ve “silahımı getirin” diye bağırdı. Salonu adeta savaş alanına çeviren adam, yeniden dışarıya çıkarak salonu taşladı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.
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