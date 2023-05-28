2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Masaj salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta bir masaj salonunda çıkan kavgada bir kişi kafasından vurularak kaldırıldığı hastanede ölürken 1 kişi de bıçaklanarak yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 07:26
Masaj salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Uşak’ta Dikilitaş Mahallesi’ne bağlı Barbaros Caddesi’nde bir masaj salonuna müşteri olarak gelen N.Ö. ile salon sahibi M.O. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU

Kavganın büyümesiyle yanında tabanca ve bıçakla gelen şüpheli N.Ö., işletme sahibi M.O.’nun arkadaşı Özay Kavcı’yı kafasından tabancayla vururken işletme M.O.’yu ise bıçakla yaralayarak kaçtı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine ihbarlar sonrasında çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kavcı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken M.O.’nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerce şüpheli N.Ö.’yü arama çalışması başlatıldı.


uşak kavga

İlgili Haberler

Kardeşinin öldüğü kavgada 'gözlük kılıfı' hayatını kurtardı

Kardeşinin öldüğü kavgada 'gözlük kılıfı' hayatını kurtardı
Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler