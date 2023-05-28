Masaj salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 07:26

Güncelleme: 28.05.2023 - 07:28

Uşak’ta Dikilitaş Mahallesi’ne bağlı Barbaros Caddesi’nde bir masaj salonuna müşteri olarak gelen N.Ö. ile salon sahibi M.O. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU

Kavganın büyümesiyle yanında tabanca ve bıçakla gelen şüpheli N.Ö., işletme sahibi M.O.’nun arkadaşı Özay Kavcı’yı kafasından tabancayla vururken işletme M.O.’yu ise bıçakla yaralayarak kaçtı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine ihbarlar sonrasında çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kavcı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken M.O.’nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerce şüpheli N.Ö.’yü arama çalışması başlatıldı.