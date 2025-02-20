İstanbul'dan sonra bir kentte daha motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'un ardından Kocaeli'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi oluşacağı değerlendirilerek tedbirler alındı.
Bu kapsamda, yarın saat 09.00'dan 23 Şubat Pazar günü 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.
İstanbul için de aynı yasak İstanbul Valisi Davut Gül tarafından duyurulmuştu. Gül, "Bu gece 00.00 itibarıyla, her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: #Yasak #motokurye #motosiklet
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