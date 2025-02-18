Motosikletle ambulansın önünü kesmişlerdi! Kadıköy'deki magandalar için 3 yıla kadar hapis talebi

Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:15

Güncelleme: 18.02.2025 - 11:14

Pes dedirten olay, Kadıköy Bostancı yan yolda 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Bir hasta nakil ambulansının önü motosikletli Emirhan Baydaroğlu (24) ve Mustafa Tahtacı (27) tarafından kesildi. 2 kişi siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförüyle tartışmaya başladı.

Trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içeride bulunan hastayı görmek istediklerini söyledi.

Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açtı; içeride bulunan hastayı motosikletli 2 kişiye gösterdi. Hastayı gören 2 şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

'HASTAN MI VAR GÖRECEĞİZ'

Görüntülerin yayınlanmasından sonra şüpheliler Emirhan Baydaroğlu ve Mustafa Tahtacı gözaltına alındı.

İki şüpheliden Emirhan Baydaroğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, motosikleti kullanan Mustafa Tahtacı ise tutuklandı. Tahtacı yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise başlattığı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, ambulans şoförü müşteki olarak yer aldı.

Şoförün Göztepe Şehir Hastanesi'nden hasta alıp Maltepe Altıntepe Mahallesi'ne bırakmak için yola çıktığı anlatıldı. E-5 üzerinde Bostancı yan yolda seyir halindeyken motosikletli şüphelilerin ambulansın önünü kestikleri, ambulans durduğunda ilerlemesini engellediklerine de iddianamede yer verildi.

İddianamede şoförün ambulansta hasta olduğunu söylemesine rağmen şüphelilerin yol vermeyip, "Bakacağız o zaman hastan mı var göreceğiz" dedikleride anlatıldı. Ambulans şoförünün kapıyı açıp hastayı göstermek zorunda kaldığı da iddianamede yer aldı.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, "Şüphelilerin içinde hasta olan kara ulaşım aracını alıkoydukları, video görüntülerinden ambulansın önünü kesip gitmesini engelledikleri anlaşıldı" ifadelerine yer verildi.

2 şüpheli hakkında da 'Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.