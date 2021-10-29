İstanbullular AKP'ye kızgın: Kabaktepe'den 'taksi' savunması
AKP İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, Habertürk yazarı Kübra Par'a İstanbul'daki taksi sorununu ve İBB'nin 5 bin taksi projesinin engellenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Kübra Par, kaleme aldığı yazıda, "İstanbul’da taksi sorunu son dönemde ayyuka çıkmış durumda" olduğunu belirterek, "Taksi bulmak imkansız, hadi buldunuz diyelim şoförün gideceğiniz yeri beğeneceği veya trafiği bahane ederek yarı yolda indirmeyeceği ne malum? Meseleyi defalarca yazdık, tekrara lüzum yok" ifadelerini kullandı.
"Kriz apaçık ortadayken İBB’nin kendisinin işleteceği 5 bin yeni taksi projesi inatla engellendiğini" belirten Par, AKP İl Başkanı Kabaktepe ile konu hakkında yaptığı görüşmeyi aktardı.
“İstanbullu bu meseleden bezdi, İBB’nin teklifine neden destek vermiyorsunuz? ” şeklinde soru yönelten Kübra Par, Kabaktepe'nin şu yanıtı verdiğini söyledi:
"Taksilerle ilgili sorunların 3 boyutu var. Taksi sayısı, dijitalleşme sorunu ve hizmet kalitesi. UKOME’ye 3 ay önce bin artı bin taksi talebi geldi. Bunun dolmuş plakalarının döşümü ile ilgili olan kısmı geçti. İstanbul bin tane daha taksi kazanmış oldu. Biz “Bu ilk binlik kısmı hizmete alın, sonuçlarını görelim, sonra ikinci iki bini, üç bini konuşalım” diyoruz. 3 ay geçti birinci bin ile ilgili daha yeni adım atıldı.
Ben de İstanbul’da yaşıyorum, taksilerle ilgili sorunları görüyorum. Bunların bir kısmı sayıyla bir kısmı ise hizmet kalitesiyle alakalı.
Taksilerle ilgili en büyük sorun dijitalleşme eksikliği. İstanbul’da 17 bin taksi var. İBB’nin kurduğu mobil uygulamayı kullanan taksi sayısı sadece 7-8 bin civarında. Taksiler yüzde 45-50 oranında verimsiz çalışıyor. Hepsini mobil uygulamalara entegre edebilsek var olan taksi sayısı 4 bin daha fazlaymış gibi hissedilecek. Büyükşehir’in uygulamasını geliştirmesi gerekir.
Üçüncüsü, rahmetli Kadir Topbaş zamanında taksi kullanacak şoförlerle ilgili belli eğitimler vardı. Bu artık yapılmıyor. Sadece bir belgenin verilmesine bakıyor. Taksicilere yönelik eğitimlerin tekrar başlatılması lazım.
Bu saydıklarım arasında ikinci ve üçüncüsünü yapmalarına bir mani yok. Taksi sayısının arttırılması için de UKOME’den geçen ilk binlik kısmı hayata geçirmelerini bekliyoruz. Bunun bir maliyeti de yok."
'İŞİNİZE Mİ GELMİYOR?'
Kübra Par'ın, “İBB kendisinin işleteceği bir taksi filosu kurmak ve bizzat denetlemek istiyor. Bu işinize gelmediği için reddediyor olabilir misiniz?” şeklindeki soruya Kartepe şu yanıtı verdi:
"Hayır ona karşı değiliz. Dünyada da farklı örnekler var. Belediyeler veya farklı özel şirketler işletebiliyor. Komisyondan geçen bin taksiyi önce hizmete başlatsınlar görelim ona göre karar verelim. Peki ben de size şöyle sorayım, istedikleri 5 bin yeni taksi plakasını İBB işleteceği için mi kendilerinin işletmeyeceği ilk binlik kısmı devreye almıyorlar?"
"İSTANBULLULAR KIZGIN"
Kabaktepe ile görüşmesini aktaran Kübra Par, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yanıtı üzerine şahsen İBB’nin yahut Uber gibi bir şirketin işletmesinin şu anki taksi plakası ağalığına kıyasla çok daha verimli ve kaliteli olacağını düşündüğümü anlattım. Kabaktepe’nin kendisine de açıkça söyledim, taksi meselesinde takındıkları tavır ile AK Parti hem İstanbulluları kızdırıyor hem de kendi imajına zarar veriyor."
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