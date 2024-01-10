İstanbullular dikkat! 15 ilçede büyük elektrik kesintisi yolda: Hazırlığınızı yapın!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:02

Güncelleme: 10.01.2024 - 10:03

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 10 Ocak Çarşamba günü birçok ilçede elektriklerin gideceğini açıkladı. Bu açıklamanın üzerine İstanbullular hangi ilçelerde elektriklerin kesileceğini merak etti. Saatlerce elektriklerin gideceği İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek?

İşte, BEDAŞ'ın kesinti gerçekleşecek ilçeleri paylaştığı o liste:

ARNAVUTKÖY

NO: 35245356

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ADNAN MENDERES, AKAD, AKBUĞDAY, AKŞEHİR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ALPERTUNGA, ALTUN, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, AŞKINAY, BALAT, BAMBU, BEDİRHAN, BOZ, BİLNUR, BİRLİK, BİRUNİ, CAHİT SITKI TARANCI, CİVELEK, DAVET, DENİZATI, DR. SADIK AHMET, DİVİT, ESENLER, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERMAN, FERZAN, FERİT PAŞA, FETHİ PAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ PAŞA, GURUR, GÖK, GÜLSÜM, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, HURİ, HÜNKAR, HİTİT, KAYACIK, KAYMAK, KERVANSARAY, KINALI, KIRKPINAR, KIŞLA, KURTULUŞ, KUŞTEPE, MENEMEN, MEVLANA, MURATLI, MÜNİR, NAİME, OGÜN, OKAN, OLUŞUM, OMURTAK, PAZARYOLU, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, RUKİYE, SADET, SAFRAN, SAFİYE AYLA, SAKİNLER, SALİME, SAİME, SEKBAN BAŞI, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SÜLEYMAN ŞAH, SÜLEYMANİYE, TEPECİK, TOPUZ, TUĞCU, TÜLİN, UZAY, VARAN, VAROL, YAR, YAŞAR DOĞU, YENİLİK, YENİPAZAR, ÇÖL, ÖZVERİ, ÜLKÜ, İZCİ, ŞAHİNER, ŞAŞMAZ, ŞEBEKE, ŞENNUR, ŞENSOY, ŞERAFETTİN sk / HASTANE mah OKUTAN sk / SAZLIBOSNA mah HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk bölgelerinde 10/01/2024 00:00:00 - 10/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245370

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 10/01/2024 00:00:00 - 10/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245832

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, VELİ sk bölgelerinde 10/01/2024 01:00:00 - 10/01/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245854

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİR, AY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKGÜVERCİN, AZİZİYE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ÜSTÜNER, ŞENER, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 10/01/2024 02:00:00 - 10/01/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35245102

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, BALCIBÜK, CANBAK, CANBAZ, DALGA, DEĞİRMENCİ, DURAK, DURAN, EMEK, EMİN, F23, GÖZTAŞI, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KARAGÖZ, KOZA, MİKAİL, POYRAZ, SADIK, SEYİR, TOKER, TURAN, ULUDAĞ, YONGACI, ÇETE, ÇOLAK, ÜLKER, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35239789

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 991., 992., 995., 996., 998. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 10/01/2024 08:00:00 - 10/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245728

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1888., 1911., 1917., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1924., 1926., 1944., 1945., 1946., 1948., 1949., 1950., 1954., 1956., 1957., 1958., 1960., 1961., 1964., 1965., 1966., 1967., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973. sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35239464

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BARBAROS 1, GAMZE, HİCAZ, KARATAŞ, KAYALAR, KIRIM, MEHTAP 1, NEVAL, NİGAR, PAKTAŞ, PERVİN, YAY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 10/01/2024 00:00:00 - 10/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239447

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, AVCI, AYVAZ, AYVAZ CAMİ, BURHANBEY, DEĞİRMENBAHÇE, GELGEÇ ÇIKMAZI, KONUŞUK, KÖYALTI, MOLLA HÜSEYİN, SANAYİ, SEMERCİ, SINIRLI , ŞEHİT ATAKAN YILMAZ sk bölgelerinde 10/01/2024 00:00:00 - 10/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239476

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖL, IRMAK 1, TAŞOVA sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ, ATATÜRK, BAHÇIVAN, BALKAN, BARIŞKENT ÇIKMAZI, ERDEM, FERİT SIDAL, GÖL, KIRÇİÇEĞİ, KURULUŞ, NARÇİÇEĞİ, TAŞOVA, VOLKAN 1, YILDIZTEPE, ŞAİR, ŞEHİT AYHAN YILDIZ sk bölgelerinde 10/01/2024 00:00:00 - 10/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 35245400

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BOZTEPE, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, CAMİ YANI, TERAKKİ, İKİZTEPE sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245261

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HEYET, RÜYA, TAŞHAN sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35243971

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİZE, AVRUPA, BEREKETLİ, BURÇAK, BÜYÜKDERE, CEBECİ, DAVUT PAŞA, EMEL, EMRE, ENDER, ERATA, ERMAN, ESENTEPE, FINDIK, GÖLBOYU, GÜLAY, GÜLYALI, HANDE, HARBİYE, IHLAMUR, KAFKAS, KALKAN, KARAN, KUŞTEPE, MELEK, MİMAR SİNAN, ORKİDE, OSMANLI, PAŞABAHÇE, REŞİT PAŞA, ULUDAĞ, USTA, YAVUZ SULTAN SELİM, YÜKSEL, ÇALIŞLAR, ÇAMLITEPE, ÖZDEN, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35245487

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ALİ EKBER ÇİÇEK, AYDINCIK, AÇELYA, BAL, BAŞ, BEŞPARMAK, DEREİÇİ BORSA, GÜVERCİN, KANARYA, KOCA ÇINAR, MANOLYALI, MANSUR, MEHTAP, MİMAR SİNAN, OK, ONUR, PAPATYA, PAZAR İÇİ ÇIKMAZI, PAZARALTI, SELVİ, TAŞLIK, TURNA, YENİYOL, YEŞİL KIBRIS, ZAFER, ZAFER ÇIKMAZI, ZAKKUM, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI, ŞEHİT ABDULLAH KAYAR sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ALYANAK, AYDINCIK, BEHZAT BUDAK, BEYDALI, BEYDAĞ, BEŞPARMAK, DALLICA, ETİBANK, FİKİR, GAMZELİ, GÖZDE, HARDAL, IŞIKYOLU, KOÇ YOLU, MORGÜL, OYMA AĞAÇ, RIHTIM ÇIKMAZI, SAMİMİ, SERİNKONUT, TEKNECİK, TUĞRUL, YAPRAK, YAYLADAMI, YEŞİL YAMAÇ, YOLÇATI, ÇAMLICA, ÖRF, ŞİRİN sk / TALATPAŞA mah ERSOY, HANIMELİ sk bölgelerinde 10/01/2024 00:01:00 - 10/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245590

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ALİ AĞA, ATALAY, DALFES, DEVŞİRMELER, EBÛRIZA DERGAHI, ELMAS TRAŞ, ERMEYDANI, HACI AHMET KARAKOLU, HACI ZEYNEL, KOKOROZ, KURTOĞLU, KURTULUŞ DERESİ, MUMCU REŞİT, NOTACI, PİR HÜSAMETTİN, SAFA MEYDANI, SAHANCI, YAHYA KÖPRÜSÜ, YENİ ASIR, YENİ NESİL sk / YENİŞEHİR mah ALİ AĞA, FERAH, SAFA MEYDANI sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 35239263

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 45., AKDENİZ sk / NAMIK KEMAL mah 41., 41/1., AKDENİZ, MOSTAR, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 10/01/2024 00:01:00 - 10/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239279

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 98. sk / YAVUZ SELİM mah MEHMETÇİK, MEHTAP, MELEK, MELTEM, MELİKE, METEHAN, YAVUZ SELİM, İSTANBUL sk bölgelerinde 10/01/2024 00:01:00 - 10/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239292

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DAVUTPAŞA, İSTANBUL sk / NİNE HATUN mah 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 122., 155., AYAZMA, AZİZİYE, DAVUTPAŞA, İNÖNÜ sk bölgelerinde 10/01/2024 00:01:00 - 10/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35245401

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 10/01/2024 13:00:00 - 10/01/2024 16:10:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35245346

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, 12. DEVRİYE, 13. DEVRİYE, AŞIK, BESTEKAR, BÜLBÜLDERE, EMİN, GÖÇMENLER, GÜZELYOL, KARLITEPE, KEVSER, MARTIKUŞU, ORDU, RAHMET, TAFLANLI, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 10/01/2024 09:30:00 - 10/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35245388

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, KIRIM, NURTAÇ, İKRAM sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245390

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, GÖKKUŞAĞI, KAFİYE, YANKI, YAĞIZ, ÇAYIRCIK, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35245402

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah NURTAÇ, YANKI sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35243998

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.BİLGE, 1.SEVİM, 1002., 1003., 1005., 1007., BELLİ, REYHAN, SALİHLİ, SAYGI, SEKMAN, SEVGİ, ŞAHİNLER, ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgelerinde 10/01/2024 00:01:00 - 10/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35243993

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah KOCATEPE sk / GÜLTEPE mah REYHAN sk bölgelerinde 10/01/2024 00:01:00 - 10/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35243995

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 603., BEYAZIT, HÜRRİYET sk / GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 1.SEVİM, 3.BAHAR, BAĞLAR, DELİ ORMAN, DELİKANLI, ERDOĞAN, GİRNE, HACIOĞLU, HATAY, REYHAN, SEZEN, SEZGİN, ÖZEL YOL, İLKNUR, ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ sk / YENİ MAHALLE mah ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YEŞİLOVA mah 1.FIRAT, 2.AŞIK VEYSEL, 2602., 3.GAZİ, DELİ ORMAN, FEVZİ ÇAKMAK, HAVADAR, KOCATEPE, REYHAN, SAKARYA, YÜKSEL, ÇUKUR, ÖZKAN sk bölgelerinde 10/01/2024 00:01:00 - 10/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35243871

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, DEREİÇİ., ERTUĞRUL, KUĞU sk bölgelerinde 10/01/2024 14:00:00 - 10/01/2024 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35245410

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DEYMER ÇIKMAZI, GEMLİK, GÜLDESTE ÇIKMAZI, TURUNÇ sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239153

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35243839

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -YUNUS EMRE mah sk bölgelerinde 10/01/2024 00:05:00 - 10/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35243829

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -UĞUR MUMCU mah sk / İSMETPAŞA mah sk bölgelerinde 10/01/2024 00:05:00 - 10/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35239115

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 104., 105., 106., 107., 108., 108/1., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 142., 60., 89., 90., 91. sk bölgelerinde 10/01/2024 10:00:00 - 10/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.