İstanbullular dikkat: 31 Aralık'a ücretsiz olacak

22 Kasım 2021 Pazartesi, 18:21

İSPARK pandemi döneminde başlatılan karta ödeme işlemlerini yaygınlaştırmak için yepyeni bir kampanyaya daha imza attık.

İSPARK tarafından başlatılan kampanya kapsamında 16 İSPARK Park Et Devam Et otoparkına park eden ve İstanbulkart ile ödeme yapan sürücülere, Metro İstanbul’da 2 metro veya tramvay seyahati hediye edilecek. 31 Aralık 2021 tarihine kadar sürecek olan kampanyada İstanbulkart'ı metro istasyonlarında bulunan dolum noktalarına okutan sürücülere, ücretsiz seyahat hakkı tanımlanacak.

KAMPANYA KOŞULLARI

1- Kampanya 31 Aralık’a kadar, belirtilen 16 İSPARK P+M otoparkında geçerlidir.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU OTOPARKLAR

Alibeyköy Cep Otogarı P+R, Ataköy Metro Durağı Yanı, Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı, Bağcılar Kirazlı Metro P+R, Esenler Adem Baştürk, Esenler Menderes Metro, Eyüpsultan Silahtarağa, Kartal Köprüsü Kavşağı P+R, Kartal Soğanlık Metro, 4.Levent P+R, Maltepe Gülsuyu Metro, Maltepe Küçükyalı P+R, Merter Metro P+R, Merter Metro Zemin Altı, Pendik Tavşantepe P+R, Üsküdar Ünalan P+R

2- Kampanya ödül kazanımı için Metro İstanbul ve İSPARK ödemesinin aynı İstanbulkart ile yapılması gerekmektedir.

3- Kampanyada ödüle konu geçiş bedeli kadar tutar İstanbulkart’a TL talimat olarak yüklenecektir.

4- Geçerli İSPARK noktalarının kullanımında aynı gün içerisinde her İSPARK ödemesi ile birlikte 2 adet Metro İstanbul noktalarından yapılmış olan geçiş ücreti kadar ödül TL kazanılacaktır. Çıkış ödemeli bir İSPARK’a aracın park edilmesi durumunda ödemeden önceki 2 adet Metro İstanbul noktalarından herhangi birisinin kullanılması, giriş ödemeli bir İSPARK’a aracın park edilmesi durumunda ödemeden sonraki 2 adet Metro İstanbul noktalarından herhangi birisinin kullanılması durumunda geçiş ücreti kadar ödül İstanbulkart’a TL yükleme talimatı olarak yüklenecektir.

5- Talimat olarak yüklenen ödül TL, İstanbulkart’ın herhangi bir yükleme noktasına, otobüs duraklarında yer alan talimat yükleme noktasına veya otobüslerde geçiş yaparken geçiş cihazına kartın dokundurması ile karta yüklenebilir.

6- Kampanya aynı gün içerisinde İSPARK ve metro ödemelerini kapsamaktadır. Gece ulaşım kullanımları (00:30-5:30 aralığı) kampanya kapsamında değildir.

7- Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda Belbim A.Ş. müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir.

8- Kazanılan ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

9- Kampanyaya, dijital kişiselleştirme işlemini tamamlamış ücretsiz hariç tüm İstanbulkart müşterileri katılım sağlayabilecektir. Dijital kişiselleştirme işleminizi yapmadıysanız linke tıklayarak yapabilirsiniz: https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/

10- Kullanıcı verilerinin işlenebilmesi, yaptıkları işlemlerinin izlenebilmesi ve kampanya ödüllendirmesi açık rıza izinlerinin bulunmasına bağlıdır. Açık rıza verilmesine ilişkin metinlerimizde belirtilen şekilde verilerinin işlenmesine rızası olmayan kullanıcılara, kampanya koşullarında belirtilen işlemleri yapmalarına rağmen, işlemleri izlenemeyeceği için ödüllendirme yapılamaz. Açık rıza tercihinizi mobil uygulamadan düzenleyebilirsiniz.

11- Kullanıcıların kampanyalara, katılım şartlarına ve sonuçlarına dair iletileri alabilmesi için önceden alınan ticari ileti onaylarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak ve katılmak için ticari elektronik ileti tercihlerinizi mobil uygulamadan veya https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ linkinden düzenleyebilirsiniz.

12- Kampanyaya katılım için herhangi bir kampanya kayıt işlemi gerekmemektedir.

13- Kampanya kapsamında kazanılan e-para ödemesi, kullanıcının İstanbulkart’ı ile yapmış olduğu ödeme doğrultusunda olacaktır (Tam ücret, indirimli ücret, tam ücret/indirimli ücret + aktarma ücreti).

14- Kullanıcı, İstanbulkart’ı ile aynı günde birden fazla kampanya katılım hakkına sahip olacaktır.

15- Kampanya Metro İstanbul’a bağlı metro ve tramvay kullanımlarında geçerlidir.

16- Kampanya başka bir kampanya ile birleştirilemez.

17- Belbim A.Ş, İSPARK A.Ş. Ve Metro İstanbul kampanyayı durdurma, sona erdirme ve kampanya kapsamında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.