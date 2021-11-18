Artık Boji'nin de İstanbulkart'ı var

18 Kasım 2021 Perşembe, 13:55

Son zamanlarda İstanbul'u birçok toplu taşıma aracıyla turlayan Boji gündemde. Öncesinde başıboş bir şekilde dolaşan Boji'ye İstanbul Belediye'si tarafından yerinin tespit edilebilmesi için mikroçipli bir tasma takılmıştı.

Boji'ye takılan takip sisteminden alınan verilere göre bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edilen Boji'nin, toplu taşıma araçlarıyla günde en az 39 kilometre yol katettiği belirtilmişti.

İstanbulkart'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Boji'nin de artık bir İstanbulkart'ı olduğunu ve İstanbul'un Boji'yi çok sevdiğini duyurdu.