İstanbullular dikkat: AKOM'dan 'Pazar' günü uyarısı!

AKOM'un "Dikkat" notuna göre; Türkiye, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girerken, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava akımları da etkisini sürdürüyor.

Bu iki sistemin çarpışmasıyla birlikte hafta boyunca rüzgarın zaman zaman 20-50 km/sa hızında kuvvetli eseceği ve aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Bugün 16 dereceyi bulan sıcaklıklar, Pazar gününden itibaren hızla düşüşe geçiyor.

Yarın (Pazar) sıcaklığın en yüksek 7°C olması ve sabah saatlerinde yağmur (2-5 kg) görülmesi bekleniyor.