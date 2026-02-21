Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbullular dikkat: AKOM'dan 'Pazar' günü uyarısı!

İstanbullular dikkat: AKOM'dan 'Pazar' günü uyarısı!

21.02.2026 10:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbullular dikkat: AKOM'dan 'Pazar' günü uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 21 Şubat Cumartesi (bugün) tarihli raporunda İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümü için yeni bir hava tahmini paylaştı.

AKOM'un "Dikkat" notuna göre; Türkiye, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girerken, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava akımları da etkisini sürdürüyor.

Bu iki sistemin çarpışmasıyla birlikte hafta boyunca rüzgarın zaman zaman 20-50 km/sa hızında kuvvetli eseceği ve aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.

Image

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Bugün 16 dereceyi bulan sıcaklıklar, Pazar gününden itibaren hızla düşüşe geçiyor.

Yarın (Pazar) sıcaklığın en yüksek 7°C olması ve sabah saatlerinde yağmur (2-5 kg) görülmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #İstanbul #akom