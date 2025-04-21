İstanbullular dikkat! Ankara yönü 12 saat trafiğe kapalı olacak...

İstanbul Tuzla'da köprülü kavşakta yapılacak güçlendirme çalışması nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara yönü 12 saat boyunca trafiğe kapalı kalacak.

İstanbullular dikkat! Ankara yönü 12 saat trafiğe kapalı olacak...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 17:00

Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 karayolu ile yanyol, Ankara istikametinde yarın saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Tuzla D-100 karayolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.

ANKARA YÖNÜ 12 SAAT KAPALI KALACAK

Çalışma kapsamında Ankara yönünde D-100 karayolu ile yan yoldaki bütün şeritler, yarın saat 22.00'den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar trafiğe kapatılacak.

Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 kara yolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.


Etiketler: #İstanbul #Ankara

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