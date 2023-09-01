İstanbullular dikkat İSKİ duyurdu: 4 ilçede su kesintisi

Yayınlanma: 01.09.2023 - 16:02

Güncelleme: 01.09.2023 - 16:02

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre teknik arızalar nedeniyle 4 ilçede su kesintisi yaşanıyor. Su kesintileri İstanbul'un Avcılar, Kadıköy, Maltepe ve Tuzla ilçelerinde bulunuyor. Bu ilçelerin haricindeki su kesintilerini sorgulamak için İSKİ'nin resmi arıza sistemini kullanabilirsiniz.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

MALTEPE

KADIKÖY

AVCILAR

TUZLA