İstanbullular dikkat İSKİ duyurdu: 4 ilçede su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 4 ilçede su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Peki İstanbul'un hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre teknik arızalar nedeniyle 4 ilçede su kesintisi yaşanıyor. Su kesintileri İstanbul'un Avcılar, Kadıköy, Maltepe ve Tuzla ilçelerinde bulunuyor. Bu ilçelerin haricindeki su kesintilerini sorgulamak için İSKİ'nin resmi arıza sistemini kullanabilirsiniz.
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
MALTEPE
KADIKÖY
AVCILAR
TUZLA
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