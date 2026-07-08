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İstanbullular dikkat! 'Kuvvetli sağanak' etkili olacak: Valilikten sel ve su baskını uyarısı

İstanbullular dikkat! 'Kuvvetli sağanak' etkili olacak: Valilikten sel ve su baskını uyarısı

8.07.2026 14:20:00
Güncellenme:
ANKA
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İstanbullular dikkat! 'Kuvvetli sağanak' etkili olacak: Valilikten sel ve su baskını uyarısı

İstanbul Valiliği, perşembe sabah saatlerinden sonra kentin Avrupa Yakasında yerel, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini; sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.
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İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü aralıklı sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına yol açmıştı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanarak yeni bir uyarı yaptı.

Perşembe sabahından itibaren yerel, kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR"

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre; yapılan son değerlendirmelere göre; 09.07.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakasında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

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