İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar kapalı olacak
İstanbul Beykoz'da 2'ncisi gerçekleşecek “İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu” dolayısıyla 11 Eylül Pazar günü bazı yollar trafiğe kapanacak.
Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda yerli ve yabancı yaklaşık 800 sporcu yüzme, koşu ve bisiklet etaplarında şampiyonluk mücadelesi verecek.
KÜÇÜKSU- KAVACIK-FSM BAĞLANTILARI
Sabahın erken saatlerinde başlayacak yarışta Kanlıca-Küçüksu arasında 2,3 km kulaç atacak sporcular, 40 km parkurda pedal çevirerek Asya'dan Avrupa'ya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçecek.
Yarış, Küçüksu Çayırı-Çubuklu etabındaki 10 km'lik koşuyla sona erecek.
TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık kavşağı arası Avrupa- Asya gidiş yönü 05.30-09.30 saatleri arasında kapatılacak. Diğer yön (Harp Akademileri- Kavacık yönü) normal seyre devam edecek.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa - Asya) saat 05.30- 09.30 arasında kapatılacak. Diğer yön (Asya- Avrupa) normal seyire devam edecek.
Saat 06.30-10.30 arasında ise Küçüksu- Körfez Cad. arası çift yön olarak araç trafiğine kapanacak.
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