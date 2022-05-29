İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? İşte 29 Mayıs Pazar 2022 İstanbul kapalı yollar listesi...
İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü bugün İstanbul'un çeşitli yerlerinde kutlanacak. Söz konusu kutlamalar nedeniyle İstanbul'un bazı yerlerinde yollar trafiğe kapatılacak. Peki, 29 Mayıs Pazar günü itibariyle İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?
İstanbul Valiliği, 29 Mayıs Pazar günü yurttaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasını tavsiye etti. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bakırköy'de yarın saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni'nin gerçekleştirileceği hatırlatıldı.
29 MAYIS İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?
Valilik, gün itibarıyla düzenlenecek İstanbul'un fethi kutlamaları nedeniyle il genelinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.
İşte Valilik tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları ve kapalı olacak yolların listesi...
Katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için yarın 13.00-20.00 arasında; Havuzlu Kavşak-Florya Kavşağı arası, Yeni Havalimanı Caddesi, Bakırköy-Zeytinburnu Sahil Yolu, Basın Ekspres ve D-100 kara yolundan Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergahların kullanılmasının önem taşıdığı belirtildi.
Valilik, yarın kentin farklı ilçelerinde yapılacak kültür-sanat etkinlikleri dolayısıyla da trafik yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli'de konser ve çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Konserler ve kültür-sanat etkinliklerine katılımlar nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için vatandaşlarımızın alternatif güzergahları ve özellikle toplu ulaşım vasıtalarını kullanmalarında fayda bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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