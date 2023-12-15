İstanbullular dikkat! Vali Gül saat vererek uyardı...

Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:37

Güncelleme: 15.12.2023 - 13:37

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde yarın şiddetli fırtına beklendiğini duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül'den de konuya ilişkin uyarı geldi.

YARIN SABAH SAATLERİNE DİKKAT!

Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini kaydetti.

Vali Gül, paylaşımında, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlandığını aktardı.