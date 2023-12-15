İstanbullular dikkat! Vali Gül saat vererek uyardı...
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde yarın şiddetli fırtına beklendiğini duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül'den de konuya ilişkin uyarı geldi.
YARIN SABAH SAATLERİNE DİKKAT!
Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini kaydetti.
Vali Gül, paylaşımında, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlandığını aktardı.
Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi…— Davut GÜL (@gul_davut) December 15, 2023
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