İstanbullular dikkat! Vali Gül saat vererek uyardı...

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:37
İstanbullular dikkat! Vali Gül saat vererek uyardı...
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Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde yarın şiddetli fırtına beklendiğini duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül'den de konuya ilişkin uyarı geldi.

YARIN SABAH SAATLERİNE DİKKAT!

Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini kaydetti.

Vali Gül, paylaşımında, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlandığını aktardı.


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