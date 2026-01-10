Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbullular dikkat... Valilik saat vererek sağanak ve fırtına uyarısı yaptı!

İstanbullular dikkat... Valilik saat vererek sağanak ve fırtına uyarısı yaptı!

10.01.2026 12:50:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbullular dikkat... Valilik saat vererek sağanak ve fırtına uyarısı yaptı!

İstanbul Valiliği, kent genelinde akşam saatlerinde beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Rüzgarın güneybatıdan lodos ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.

İstanbul'daki dört günlük hava durumunun da yer aldığı açıklamada; en düşük ve en yüksek sıcaklıkların kuvvetli yağmurun beklendiği 11 Ocak'ta 7/9, kar yağışının tahmin edildiği 12 Ocak'ta 2/4, çok bulutlu olmasının öngörüldüğü 13 Ocak'ta sıfırın altında 1/6, parçalı bulutlu havanın beklendiği 14 Ocak'ta 5/9 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.

İlgili Konular: #istanbul valiliği #Fırtına #sağanak

İlgili Haberler

İBB'den açıklama geldi: Şehir Hatları vapurlarındaki kafe hizmetleri devam edecek mi?
İBB'den açıklama geldi: Şehir Hatları vapurlarındaki kafe hizmetleri devam edecek mi? İBB, Şehir Hatları vapurlarında kafe hizmetlerinin kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı ve "Yolcularımızın alışık olduğu vapur yolculuğu deneyimi ve hizmet anlayışında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.
AKOM'dan fırtına ve kar uyarısı: Pazartesi gününe dikkat çekildi
AKOM'dan fırtına ve kar uyarısı: Pazartesi gününe dikkat çekildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 10 Ocak Cumartesi günü (bugün) itibarıyla hava durumu raporunu güncelledi. Rapora göre İstanbulluları önce fırtınalı bir hafta sonu, ardından karlı bir hafta başlangıcı bekliyor.
İstanbul’da lodos etkili oluyor: İşte iptal edilen vapur seferleri!
İstanbul’da lodos etkili oluyor: İşte iptal edilen vapur seferleri! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren rüzgarın hızını artırması ve fırtınaya dönmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehir Hatlarında ise iptaller yaşanıyor.