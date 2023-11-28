İstanbul'u fırtına vurdu: Dev dalgalar sahili dövdü, tekneler battı; hava ve deniz trafiği sekteye uğradı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 19:15

Güncelleme: 28.11.2023 - 19:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, şiddetli lodos güm içerisinde artırarak devam etti. Olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkiledi.

AKOM'DAN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentteki fırtınaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, fırtınanın bu akşam 20.00’den yarın 15.00’e kadar kent genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE DALGALAR KIYILARI DÖVDÜ

Büyükçekmece’de lodosun etkisiyle dev dalgalar sahili dövdü. Mimar Sinan sahilinde lodos nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüşe çıkanlara zor anlar yaşattı.

Büyükçekmece’de açıktaki bir gemi ise zor anlar yaşadı. Şiddetli lodos nedeniyle Büyükçekmece Körfezi içinde demir atan bir gemi adeta beşik gibi sallandı.

BALIKÇI TEKNELERİ FIRTINAYA DAYANAMADI

Pendik'te şiddetli lodosun etkisiyle sahilde bulunan balıkçı teknelerinden dördü fırtınaya dayanamayarak battı. Bir balıkçı teknesi ise ipinden kurtularak kayalıklara vurdu. Kayalıklara vuran teknenin parçalandığı gözlendi.

CAMİ AVLUSUNDA HASAR

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle Büyük Mecidiye Camisi’nin avlusunda hasar meydana geldi. Ortaköy’deki Büyük Mecidiye Camisi'nin deniz kısmında bulunan beton bloklar yerinden söküldü.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şiddetli lodos, hava ulaşımını da vurdu. Lodos nedeniyle, Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 56 seferi iptal edildi.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki yerel trafik, saat 19.00 itibariyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu.