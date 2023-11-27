Fırtınada sular altında kalmıştı... İskenderun’da eğitime ara verildi!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 22:04

Güncelleme: 27.11.2023 - 22:04

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çökmenin yaşandığı İskenderun sahili, geçen günlerde etkili olan fırtınayla sular altında kaldı. İlçe merkezinde olumsuz hava şartları birçok noktada yaşamı olumsuz etkiledi.

İskenderun Kaymakamı Mehmet Sefa Demiryürek, ilçede 4 okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Kaymakam Demiryürek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi, Hanifi Uysal Ortaokulu ve aynı binayı kullanan İnönü Ortaokulu, bahçelerindeki su birikmesi ve ulaşım yollarının kapalı olması sebebiyle eğitim öğretime yarın da ara vereceklerdir.”