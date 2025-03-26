İstanbul'un ardından şimdi de Ankara: ABB hedefte!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.03.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yankıları sürerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi. 97 konserle ilgili ise soruşturma izni verilmedi. ABB, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır.”

İmamoğlu’na yapılan operasyonu yanlış bulan ve İmamoğlu’ndan “kahraman” yaratıldığını savunan AKP’li kurmaylar hedefte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin olmasını da yanlış buluyor. Her iki karardan da sonradan haberlerinin olduğunu vurgulayan AKP’li bazı kaynaklar, ana muhalefete savaş açmanın AKP’ye faturasının ağır olacağını belirtiyor.

‘DEĞİŞİM, HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’den kopan seçmenin geri dömesi için partisine yönelik değişim mesajları verdiğini anımsatan AKP’li bir yönetici “Kongrede yapılan değişim, hayal kırıklığı yarattı. Partiye emek verenler yerine başka partiden transferler parti yönetimine girdi. Parti içinde henüz bunun tartışmaları sürerken, seçmeni geri döndürmek için ana muhalefete savaş açmanın AKP’nin eski gücünü kazanmasında hiçbir katkısı olmaz” yorumunu yapıyor.

‘ÖNCE ‘İÇ MUHASEBE’ YAPILMALI’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “sağ” kökenli olduğunun altını çizen bazı kurmaylar ise Yavaş’a yönelik bir hamlenin AKP’den seçmen koparacağına da işare ediyor. Yavaş’ın belediye yönetiminin halk tarafından beğenildiğini ve terörle arasında da net bir çizgi olduğunu belirten kaynaklar, AKP’nin öncelikli olarak iç muhasebe yapması ve politikalarını ona göre şekillendirmesi gerektiğini kaydediyor.