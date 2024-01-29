İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

AA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 14:52
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
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Pendik, Kartal, Tuzla, Sultanbeyli ve Ataşehir'de aralıklarla sulu kar yağarken Ümraniye'nin yüksek kesimleri ile Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kar yağışının görüldüğü bölgelerde görüş mesafesinin de düşmesiyle sürücüler trafikte daha dikkatli araç kullandı.

TEM otoyolu ve D-100 karayolunda araç yoğunluğu meydana geldi.


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